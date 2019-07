A13 cortada entre Avelar e Cabaços por causa de incêndio em Alvaiázere

Um incêndio de grandes dimensões em Alvaiázere, distrito de Leiria, obrigou ao corte da autoestrada A13 entre os nós de Avelar e Cabaços e de parte da estrada nacional N110. Diogo Filipe, bombeiro e autor do blog “Diário de Um Bombeiro”, está no local e conta ao Observador que “há vários meios a caminho” do incêndio e que as “projeções descontroladas” ameaçam o alargamento do incêndio.

Segundo a página do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o fogo está a ser combatido por 278 bombeiros com o apoio de oito helicópteros e 80 veículos desde as 15h10 de esta quinta-feira — embora o alerta tenha sido dado por um vigia uma hora antes. O incêndio tem duas frentes ativas, ambas numa zona florestal na localidade de Melgaz, freguesia de Pussos São Pedro. Não há habitações em perigo.

Todas as corporações de bombeiros do distrito de Leiria e algumas de Santarém estão neste momento a combater o incêndio. No local está também um grupo da Força Especial da Proteção Civil.

As primeiras imagens partilhadas nas redes sociais mostram colunas de fumo altas a surgir de uma zona de povoamento florestal. Questionado pelo Observador se o incêndio está controlado pelos bombeiros no local, o CDOS de Leiria limita-se a responder que “ainda está ativo”. Segundo fontes no local, os carros dos bombeiros estão a concentrar-se na rotunda dos Bispos, a partir de onde estão a combater o incêndio ali perto.

