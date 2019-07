Rompe-se mais uma barragem no Brasil. Milhares de pessoas estão a ser evacuadas

A barragem de Quati, no Brasil, perto das cidades de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, encheu devido às fortes chuvas na região. Não há registo de feridos, mas há casas em risco e as cidades já começaram a alagar. Segundo o Globo, que avançou a notícia, as cerca de 34 mil pessoas que vivem nas cidades de Pedro Alexandre e Coronel João Sá, perto da barragem, estão a ser retiradas. No Instagram, o presidente da Câmara de João Sá, deixou um mensagem: “Peço encarecidamente que todas as pessoas que moram em área de risco que saiam das suas casas”.

[A mensagem em vídeo do presidente da câmara de Coronel João Sá]

“Pessoal, a barragem do Quati estourou. É uma situação atípica. Nunca aconteceu isso com essa barragem. Nós não sabemos as consequências. Eu peço encarecidamente que todas as pessoas que moram em área de risco que saiam das suas casas, que peguem seus documentos pessoais, peguem seus objetos de valores, o que puderem levar. A gente não sabe as consequências, nunca passamos por ela. É melhor prevenir. Estou monitorando. Todas as escolas já estão disponíveis para receber as pessoas”, disse o responsável municipal. O número de emergência é o (75) 99987-3419.

[Um vídeo partilhado no YouTube o movimento das águas na região]

A água deve chegar à cidade de Pedro Alexandre em poucas horas. Cerca de 120 famílias que moram ao pé do rio do Peixe, que transbordou devido à enchente na barragem, estão a ser evacuadas. Há vários moradores que estão a recusar-se sair das casas. A estrada que liga a Bahia e Sergipe está inundada.

Em Quati, onde está a barragem, já há casas que foram completamente submersas pela lama. No início do ano, a barragem do Brumadinho rebentou e morreram mais de 150 pessoas.

[Em atualização]

