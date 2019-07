Detidos dois suspeitos de tráfico internacional na posse de 145 armas

A PSP deteve duas pessoas que se dedicavam à aquisição, transformação e venda ilícita de armas de fogo, anunciou em comunicado. A operação, denominada “FLOBERT”, decorreu em Lisboa durante o dia de quarta-feira e resultou na apreensão de 145 armas, centenas de munições e “outro material relacionado com esta atividade ilegal”, segundo a PSP.

Os dois detidos — um ucraniano, suspeito de estar associado ao comércio ilícito de armas, e um português, que estaria a adquirir as armas, segundo apurou o Observador — serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, ainda esta quinta-feira para efeitos de eventual aplicação de medidas de coação.

Durante a operação foram apreendidas/os

67 armas de alarme de diversas marcas e calibres;

22 armas de fogo de diversas marcas e calibres;

8 revólveres de diversas marcas e calibres;

6 armas de fogo longas;

4 armas de fogo curtas em forma de caneta;

12 silenciadores;

5 aerossóis;

1 arma branca de abertura automática;

Dezenas de carregadores para pistola;

Numerário em notas do Banco da Ucrânia;

Centenas de munições de calibre variado; e

33 armas de ar comprimido de calibre 4,5mm de vários modelos.

A operação “FLOBERT” foi o resultado de 12 meses de investigação e “visou o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão no distrito de Lisboa promovidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, sendo desenvolvida em coordenação e colaboração com o Departamento de Investigação Criminal bem como o Comando Metropolitano de Lisboa, ambos da PSP, com base numa investigação relacionada com tráfico internacional, mediação e transformação de armas de fogo”, detalha a PSP. É o resultado de uma “ação complexa de pesquisa, análise e produção de informação policial através dos diferentes mecanismos de partilha de informação, nacionais e internacionais, relacionada com a venda e posse ilícita de armas de fogo em Portugal e Europa”.

Continuar a ler