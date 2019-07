Dois menores entre os seis feridos num despiste na A1

Dois menores estão entre os seis feridos num despiste de carro na A1, em Albergaria-a-Velha, avançou o Correio da Manhã. A viatura de sete lugares encontrava-se a regressar do torneio de futebol Braga Cup.

Segundo o jornal, são jovens guineenses com idades próximas de 15 anos. Terão ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Aveiro, confirmou o Observador junto dos bombeiros de Estarreja. Além dos menores feridos, há mais quatro pessoas que apresentam ferimentos, consequência do capotamento da carrinha de sete lugares. A mesma fonte adianta que as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Junto do CDOS de Aveiro, o Observador apurou que, nesta fase, o carro está a ser rebocado e a circulação está a ser feita com relativa normalidade.

Continuar a ler