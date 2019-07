Festival internacional de música junta mais de 50 alunos em aldeia do Sabugal

A aldeia de Bendada, no concelho do Sabugal, recebe, a partir de domingo, a quarta edição de um festival internacional de música que junta, durante uma semana, mais de 50 alunos, foi anunciado nesta quinta-feira.

O Bendada Music Festival vai decorrer entre domingo e o dia 21, com um programa que inclui aulas, ‘masterclasses’, ensaios e concertos.

“Na sua quarta edição, o Bendada Music Festival continua a crescer. Este ano, esperam-se mais de 50 alunos que vêm de todas as partes do país e de conceituadas escolas de música nos Estados Unidos, como a Boston University, o Project STEP e a Merit School of Music, em Chicago”, refere a organização em comunicado enviado à agência Lusa nesta quinta-feira.

Segundo a fonte, para além destes alunos, que integram o Curso de Aperfeiçoamento Musical e o Curso de Introdução à Música, o festival inclui “um Coro para adultos, onde grande parte dos habitantes da aldeia participa e, este ano, pela primeira vez, vai ser realizado um estágio para os alunos da Sociedade Filarmónica Bendadense”.

Entre alunos, professores e voluntários, o evento que tem por palco a aldeia de Bendada, no concelho do Sabugal, distrito da Guarda, envolve mais de uma centena de pessoas.

“O corpo docente do festival é constituído por professores com carreiras internacionais nos seus respetivos instrumentos, que se dedicam também de uma forma muito especial ao ensino da música”, é anunciado.

Inês Andrade e Edoardo Carpenedo (piano), Erica Carpenedo (violino), Yoni Battat (viola), Gracie Keith (violoncelo), Margarida Quítalo (flauta), Rui Ferreira (clarinete), Diogo Andrade (guitarra) e António Lourenço Menezes (canto) formam o grupo de professores.

A fonte refere que, pela primeira vez, vão participar dois professores convidados: o pianista Miguel Henriques (professor de piano e diretor da Escola Superior de Música de Lisboa) e Wendy Swart Grossman (professora de Empreendedorismo Cultural na Boston University, que vai orientar um ‘workshop’ intitulado “Artist as entrepreneur”).

No âmbito da iniciativa serão realizados concertos na Bendada e em outros locais da região.

Os alunos e professores do festival apresentam-se no café concerto do Teatro Municipal da Guarda (segunda-feira, 21h30), na igreja matriz de Bendada, (quarta-feira, 21h), no castelo de Belmonte (dia 18, 18h) e no castelo do Sabugal (dia 19, 21h30).

A Bendada recebe ainda os concertos de encerramento das diversas valências do festival: Curso de Introdução à Música (dia 20, 18h), Estágio da Sociedade Filarmónica Bendadense (dia 20, 21h30) e Curso de Aperfeiçoamento Musical (dia 21, 18h).

Fundado pela pianista Inês Andrade, em 2016, o Bendada Music Festival já levou à aldeia de Bendada “várias dezenas de alunos e músicos conceituados de diversas nacionalidades, sobretudo do continente americano e de vários países europeus”, lembram os promotores.

O evento internacional tem como principais patrocinadores e parceiros a Câmara Municipal do Sabugal, a Junta de Freguesia da Bendada, a Sociedade Filarmónica Bendadense, a Associação Malcata com Futuro, as Câmaras Municipais de Belmonte e da Guarda e a Escola de Música de Belmonte, entre outros.

