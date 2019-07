Golfistas Filipe Lima e Tiago Cruz fecham primeira volta de Le Vaudreuil em 49.º

Os portugueses José-Filipe Lima e Tiago Cruz estão integrados no grupo dos golfistas classificados no 49.º lugar do Challenge de Le Vaudreuil, em França, após terminarem esta quinta-feira a primeira volta com 71 pancadas, igualando o par do campo.

Na primeira ronda, Filipe-Lima registou cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par), três ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo ‘bogey’ (duas acima).

Já Tiago Cruz entregou um cartão com os mesmos 71 ‘shots’ do compatriota, acumulando dois ‘eagles’ (duas abaixo), um ‘birdie’, três ‘bogeys’ e um duplo ‘bogey’.

O outro golfista luso presente em Le Vaudreuil, Ricardo Santos, fechou a primeira volta ao percurso na 69.ª posição, com 72 pancadas, uma acima do par.

O Challenge de Le Vaudreuil, que decorre até domingo, é liderado pelo inglês Steven Tiley e pelo francês Robin Sciot-Siegrist, ambos com 64 ‘shots’, sete abaixo do par.

