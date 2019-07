Homem morre e outros dois ficam intoxicados com álcool no centro de Braga. Terão sido forçados a beber

Um homem de 43 anos chamado João Paulo Silva morreu e outros dois “na casa dos 50 anos” foram hospitalizados por intoxicação grave com álcool, esta quarta-feira, no Campo da Vinha, centro de Braga, revela o Jornal de Notícias. Os três homens, que de acordo com “comerciantes da zona” citados pelo JN “já eram conhecidos pelo consumo de álcool”, terão sido abordados por um quarto homem que lhes terá despejado álcool ‘pela goela abaixo’, segundo avança o jornal diário.

O Jornal de Notícias refere ainda, citando testemunhas que terão preferido não se identificar, que o suspeito de crime teria “bom aspeto”. Um comerciante, que também terá preferido não se identificar, descreveu assim o que viu:

Estava com um colega na esplanada e ele viu o homem, bem vestido, a dar-lhes bebidas. Levantou-se para lhe chamar a atenção e o tipo respondeu de forma agressiva. Ainda lhe disse que podia ir para a cadeia, porque era crime, mas ele não se importou. Disse que já lá tinha estado”, refere o testemunho recolhido pelo JN.

Os três homens terão sido forçados a beber o que se suspeita ter sido uma mistura de vinho com álcool etílico. Terão depois perdido os sentidos, por volta das 18.15h, levando o suspeito a deixar o local. Quando chegaram, os Bombeiros Voluntários de Braga terão encontrado a vítima mortal, João Paulo Silva, em paragem cardiorrespiratória, segundo o JN, e “o óbito foi declarado no local”. As outras duas alegadas vítimas terão sido transportadas para o Hospital de Braga, estando neste momento “estáveis”.

Continuar a ler