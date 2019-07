Hóquei/Mundial: Portugal apura-se para as meias-finais nos penáltis

A seleção portuguesa de hóquei em patins qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais do Mundial, ao vencer a Itália, por 2-0, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a cinco golos no final do prolongamento.

No tempo regulamentar, Jorge Silva (11 minutos), Gonçalo Alves (24), João Rodrigues (43) e Hélder Nunes (44) fizeram os golos de Portugal, com Federico Ambrosio (02), Alessandro Verona (06), Giulio Cocco (32) e Andrea Malagoli (34) marcaram para a Itália.

Após o 4-4 no final do tempo regulamentar, Federico Ambrosio (51) e João Rodrigues (56) marcaram e levaram o jogo para as grandes penalidades, nas quais Portugal marcou duas vezes e a Itália nenhuma.

A formação das ‘quinas’ vai agora defrontar a Espanha, nas meias-finais, marcadas para sexta-feira, continuando em busca do 16.º título mundial.

Continuar a ler