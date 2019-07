Incêndio em central elétrica perto de Moscovo faz pelo menos 11 feridos

Um incêndio está a consumir esta quinta-feira uma central elétrica na cidade de Mytishchi, perto de Moscovo, na Rússia. Segundo vários órgãos internacionais, o fogo terá deflagrado na sequência de uma explosão no edifício. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, de acordo com as últimas informações. Há ainda relatos de que uma pessoa morreu, mas essa informação ainda não foi confirmada.

A central fica a 20 quilómetros de Moscovo e é alimentada por gás natural, de acordo o Independent. Estão no local cerca de 70 meios para combater as chamas — que já chegaram aos 50 metros.

Agências de notícias russas dizem que as chamas tiveram início num tubo de gás de alta pressão. De acordo com o Governo russo, o fogo foi causado precisamente por uma fuga de gás.

Russian EMERCOM confirms fire at TEC-27 power plant in Moscow region, fire at "high pressure station". Newest power plant of Mosenergo, supplying power to customers of North and North-East districts of Moscow https://t.co/wuZOoZO40s #Russia pic.twitter.com/82uPlc0sUT

— Liveuamap (@Liveuamap) July 11, 2019