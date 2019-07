Jorge Jesus estreou-se oficialmente no Flamengo. Não foi além do empate, mas Gabigol ajudou

A estreia oficial de Jorge Jesus pelo Flamengo não começou, certamente, como o português desejava. “Ganhar, ganhar, ganhar” foi a premissa utilizada à chegada ao Brasil para traçar o futuro do clube. Mas, na madrugada desta quinta-feira, o Flamengo não foi além de um empate a uma bola no reduto do Athletico Paranaense, em encontro da primeira mão dos quartos de final da Copa do Brasil.

Foram precisos 50 minutos para o estádio ver um golo e os adeptos da casa foram os primeiros a festejar. O Athletico Paranaense adiantou-se no marcador por intermédio de Leo Pereira. Aos 65 minutos, foi a vez do ex-benfica Gabigol. O avançado reduziu e deu o empate a Jorge Jesus.

O acesso à próxima fase da Copa do Brasil fica assim adiado para a próxima quarta-feira, dia em é a vez do conjunto de Jorge Jesus receber o Athletico Paranaense.

E assim foi o gol de @gabigol pelas lentes do estagiário! ⚽️????⚫️ Quarta-feira é dia de lotar o Maracanã! Vamos buscar a classificação! #CRF pic.twitter.com/QYMKZMlNcg — Flamengo (@Flamengo) July 11, 2019

Na estreia oficial, Jesus fez alinhar Rodinei, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, à frente de Diego Alves, um meio-campo com Willian Arão e Gustavo Cuéllar, ao meio, e Vitinho e De Arrascaeta, nos extremos, e os avançados Gabigol e Bruno Henrique. Destaque ainda para a entrada do ex-portista Diego, aos 64 minutos, para render Vitinho.

Na Copa do Brasil, o Flamengo já tinha eliminado o Corinthians, nos oitavos de final, com dois triunfos por 1-0.

Em relação ao campeonato, os cariocas seguem, após nove jornadas, no terceiro posto, com 17 pontos, contra 20 do Santos, segundo, e 25 do líder e campeão Palmeiras. A estreia de Jesus no Brasileirão, o campeonato do Brasil, está marcada para domingo, com a receção ao Goiás.

Na Taça dos Libertadores, o conjunto carioca qualificou-se para os oitavos de final, fase em que vai defrontar o Emelec, com primeira mão em 24 de julho, no Equador, e segunda uma semana depois, em 31, no Estádio Maracanã, no Brasil.

Eis assim a estreia oficial de Jorge Jesus, de 64 anos, na sua segunda experiência no estrangeiro, depois de pouco mais de meio ano no Al Hilal da Arábia Saudita.

