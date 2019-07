O Twitter está em baixo. Rede social confirma “problema técnico”

Os utilizadores do Twitter vão ter de parar os tweets por uns momentos. A rede social preferida do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, está com um “problema técnico” e não dá para ver ou fazer publicações.

Segundo o site downdetector, que já tem milhares de queixas, o problema parece estar a afetar os Estados Unidos da América e a Europa principalmente.

No Facebook, na página oficial do Twitter, vários utilizadores queixam-se de que a rede social está em baixo.

Quem abre a página principal da rede social pode ver um aviso a dizer que “em breve” o Twitter vai voltar a estar acessível.

[Em atualização]

Continuar a ler