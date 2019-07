“Olha para onde o anjo aponta”. Vaticano abre túmulos em busca de Emanuela, desaparecida há 36 anos

Em março deste ano, Pietro Orlandi recebeu a mais recente pista que o pode guiar até ao paradeiro da irmã: uma carta com a fotografia de uma escultura de um anjo e uma mensagem no verso — “Olha para onde o anjo está a apontar”. Em 1983, Emanuela Orlandi, com 15 anos à época, desapareceu enquanto regressava a casa, vinda das aulas de flauta transversal no Vaticano. O que aconteceu no caminho, ninguém sabe. Mas o irmão desconfia que a resposta está enterrada muito perto dele, no Cemitério Teutónico.

O anjo da fotografia apontava para um cemitério na vizinhança da Basílica de São Pedro, bem escondido do olhar dos vivos por quatro muros muito altos e portões de ferro. É aqui, no lugar onde são enterrados os católicos alemães no Vaticano, que esta quinta-feira vão ser exumados os dois túmulos para onde a estátua do anjo aponta. “Se nada se encontrar lá, a história não pode acabar aqui”, disse Pietro.

Segundo a família de Emanuela, que foi entrevistada pela CNN, esta é a primeira vez que o Vaticano colabora ativamente com as investigações sobre o desaparecimento da jovem em 1983. O irmão já tinha procurado diretamente a ajuda do Papa Francisco em 2013, pouco depois de se tornar líder da Igreja Católica, mas a resposta “congelou o sangue” de Pietro: “A Emanuela está no céu”. Não é nisso que Pietro acredita: “Enquanto não encontrar o corpo da Emanuela, é meu dever continuar a procurá-la como se estivesse viva”.

Onde está (e quem é) Emanuela?

Emanuela Orlandi era filha de um funcionário do Vaticano, que trabalhava como escriturário na casa do Papa. Ela, o irmão e os pais viviam numa região com seis outras famílias, cujas crianças estavam habituadas a brincar nos jardins daquele pequeno país. “Achávamos que vivíamos no lugar mais seguro do mundo”, recorda Pietro, lembrando os dias em que o Papa João Paulo II passeava pelos parques e conversava com os mais novos.

Naquela tarde de verão, a 22 de junho, Emanuela, com 15 anos à época, saiu do apartamento onde morava com os pais e o irmão e apanhou um autocarro até à Basílica de São Apolinário, onde teria aulas de música. Desapareceu depois das lições de flauta transversal, provavelmente no caminho para casa, onde a mãe ainda a espera há 36 anos. O tempo deu origem a teorias da conspirações, como um rapto conduzido por terroristas ou até pelos mais altos cargos da Igreja Católica.

Mas, para Pietro, as respostas podem estar no Cemitério Teutónico. Foi aqui que se enterraram os corpos dos guardas suíços que defenderam a Cidade do Vaticano em 1870 contra o Reino da Itália. E é também aqui que esta quinta-feira vai acontecer uma operação conduzida pelas guarda do Vaticano que envolve “uma organização complexa de pessoal e maquinaria”. Todo o material recolhido naqueles túmulos será levado para análises genéticas em laboratórios.

Todos os caminhos vão dar… ao Vaticano

Esta não é a primeira vez que a família de Emanuel recebe uma pista sobre o seu paradeiro, mas todas as outras se mostraram infrutíferas. Ainda no ano passado foram encontrados restos mortais numa propriedade do Vaticano em Roma e especulou-se que podiam pertencer à jovem de 15 anos desaparecida nos anos 80. Mas a teoria foi abandonada quando, por comparação, se percebeu que o ADN desse cadáver não coincidia com a informação genética de Emanuela.

Em 2005, um detetive italiano disse ter recebido indicações de que Emanuela tinha sido raptada a mando de um cardinal, Ugo Poletti, e entregue a Enrico “Renatino” De Pedis — um dos chefes da Banda della Magliana, uma máfia, que foi morto a tiro em 1990 e colocado na Basílica de São Apolinário sete anos mais tarde. Segundo esse detetiva, “o segredo desse mistério encontra-se num túmulo nessa basílica. Em 2012, o túmulo de “Renatino” foi investigado. E a teoria caiu por terra.

Em 2008, a amante de Enrico “Renatino” De Pedis acusou-o de ser responsável pelo rapto de Emanuela. Segundo ela, o corpo da adolescente tinha sido enterrado nos alicerces de uma casa daquele criminoso nos arredores de Roma. As autoridades e a família de Emanuela também seguiram essa pista, mas voltaram a encontrar um beco sem saída: a casa já estava completamente terminada muito antes do desaparecimento da jovem.

Há, no entanto, pontas soltas nessa investigação. Fiorenza Sanzanini, jornalista do Corriere della Sera, lembrou à CNN que, apesar de uma ligação entre “Renatino” e Emanuela nunca ter sido provada, o Vaticano nunca explicou porque é que o corpo desse criminoso acabou enterrado na Basílica de São Apolinário. Sanzanini vai ainda mais longe ao sugerir que o Vaticano sabe mais sobre o desaparecimento da jovem do que transparece: “Temo que o Vaticano tenha decidido abrir os túmulos porque sabe que não há nada lá dentro”.

Para ela, “satisfazer este pedido da família, e de maneira tão pública, com um comunicado de imprensa da assessoria de imprensa do Vaticano, serve para desviar a suspeita de que o secretário de Estado do Vaticano saiba mais sobre o caso”, sugere à CNN. A opinião da jornalista vai ao encontro da de Pietro Orlandi: “Todo o tipo de pistas vai sempre parar ao Vaticano”, acusa.

