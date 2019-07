Queda de árvores e bolas de granizo do tamanho de laranjas. Tempestade provoca 18 feridos em Itália

Uma tempestade marcada pela queda de granizo de grandes dimensões afetou esta quinta-feira a zona leste de Itália. O fenómeno provocou pelo menos 18 feridos, diz a Euronews.

Testemunhos relatam a queda de pedras de granizo do tamanho de uma laranja e problemas no trânsito provocados pela queda de árvores. A tempestade também provocou inundações, com o nível das águas a chegar aos 2 metros de altura. Já circulam várias imagens nas redes sociais que registam os momentos.

Um dos cenários mais preocupantes foi o de uma praia, em Tortoreto, onde caíram pedras de granizo que provocaram ferimentos em 18 banhistas.

O episódio é provocado pela ausência da habitual proteção do anticiclone dos Açores, na região do Adriático, explicou o metereologista Antonello Pasini à agência italiana Ansa. “Estes fenómenos ocorriam apenas após meados de agosto porque o anticiclone nos protegia dessas perturbações, mas agora as correntes de ar alteraram-se”, explicou.

