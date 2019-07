Regular, proteger. Varandas reune-se com Infantino e leva preocupações à sede da FIFA

Um mercado de transferências “selvagem” e a desproteção dos clubes formadores, dois cenários que comprometem a sobrevivência de clubes como o Sporting Clube de Portugal. Foram estes os principais temas em cima da mesa durante o encontro entre Gianni Infantino e Frederico Varandas, que esta quinta-feira levou algumas preocupações ao organismo sedeado em Zurique, na Suíça, aproveitando a proximidade da equipa liderada por Marcel Keizer, que tem realizado o estágio de pré-temporada naquele país.

“Mostrei as minhas duas grandes preocupações. Uma delas é a falta de regulação do mercado de transferências. Vivemos numa fase em que há um mercado verdadeiramente selvagem, em que os clubes estão cada vez mais pobres. As receitas vão aumentando, mas, cada vez, o dinheiro fica menos nos clubes e tem de, de uma vez por todas, haver coragem para uma regulação das transferências”, explicou Varandas, à Sporting TV, descortinando um pouco da conversa com o presidente da FIFA. O presidente do Sporting reconheceu ainda que a persistência deste quadro fará com que o clube verde e branco se sinta cada vez “mais estrangulado” e com “dificuldades de sobrevivência”.

