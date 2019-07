Carro incendiou-se na Ponte 25 de Abril e obriga ao corte de trânsito no sentido sul/norte

Um carro incendiou-se no tabuleiro da ponte 25 de abril, estando o trânsito cortado no sentido sul/norte, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

“Trata-se de um incêndio numa viatura, que não causou feridos. O trânsito está cortado no sentido sul/norte, por razões de segurança, enquanto é efetuado o combate às chamas”, disse fonte do CDOS, cerca das 20h45.

Segundo a mesma fonte, no local estão os bombeiros de Almada, bem como o Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa

[Uma partilha no Facebook com imagens do fumo provocado]

Carro a arder na ponte 25 de abril!!!! Posted by Paula Velez Lopes on Thursday, July 11, 2019

“Assim que a situação estiver resolvida, tudo deve regressar à normalidade”, acrescentou. Apanhado de surpresa pelo corte de trânsito terá sido Jonas, que ontem se despediu dos relvados e que encaminha para a Benfica TV onde é esperado para uma entrevista de revisão da carreira e das cinco épocas ao serviços do clube encarnado. A informação foi avançada pelo canal do Benfica enquanto esperava pelo jogador.

