Câmara de Lisboa usa palavrão de Éder no Instagram e gera críticas

“Faz hoje três anos que conquistámos o impensável. Mas atenção aos compromissos, porque ao contrário do que garantiu o nosso Éder, amanhã não é feriado, c*******“, escreveu a Câmara Municipal de Lisboa na sua conta oficial de Instagram esta quarta-feira. Gerou críticas, mas em resposta ao Observador a CML refere que “recordou o momento no tom festivo que ele teve” ao utilizar o palavrão omitido por asteriscos.

A publicação que foi inserida online teve, diz a CML, “mais de 95% das interações positivas”. Contudo, houve vários comentários depreciativos como: “deixarei de ser seguidor”. Um utilizador chegou até a perguntar se a conta tinha sido pirateada. A este último comentário a gestão das redes sociais respondeu: “É verdade, não fomos hackeados, pirateados, raptados, alvo de OPA, etc. e apenas assinalámos o grande momento do futebol português pelas palavras do mítico Éder, e pelo meio demos um conselho”.

Em resposta a uma utilizadora desta rede social que também indagou se a publicação era da CML, questionando até se a conta é oficial da autarquia liderada por Fernando Medina (não está certificada porque a Câmara “aguarda a autenticação por parte do Instagram”, diz a CML), a resposta também foi informal: “Apenas nos limitámos a citar o enorme Éder, mas amanhã voltamos a postar gatinhos”.

A CML afirma que “há um livro de estilo” para este tipo de partilhas e diz que “analisa ao pormenor o desempenho de todas as publicações (seja em que plataforma for)”. Relativamente aos limites que são impostos para este tipo de partilhas em que, mesmo omitindo o palavrão com asteriscos, o mesmo é referido numa piada, a autarquia diz que “este tipo de publicações são excepções”, e não revela arrependimento.

Mais de 95% das interações com a publicação foram positivas, existindo mesmo várias pessoas que por sua iniciativa responderam aos comentários mais depreciativos. Isto numa conta que chega, todos os meses, a cerca de 4 milhões de utilizadores. O que faz da Página da CML uma das contas institucionais com mais seguidores e alcance em Portugal”, diz a câmara em relação às críticas que recebeu.

Na conta oficial de Facebook da CML, a autarquia também fez uma partilha para marcar os três anos da vitória do Euro pela seleção portuguesa. Contudo, nesta outra rede social, a publicação foi mais modesta nas palavras: “Faz hoje três anos que conquistamos o impensável! E sabe tão bem recordar…”.

O momento que a CML quis recordar foi a 11 de julho de 2016, um dia depois de ter conseguido o golo da vitória que deu a Portugal a primeira vitória no campeonato de futebol europeu, Éder subiu a um palco na Alameda Dom Afonso Henriques. Acompanhado pela seleção, o jogador disse para os milhares de adeptos que estavam presentes e para quem seguia em direto nessa tarde pela televisão: “Hoje é feriado, caralho”.

