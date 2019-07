Exames nacionais. Notas a Matemática sobem, só Filosofia não chegou à nota positiva

Só no exame nacional de Filosofia do 11.º ano a média da nota dos alunos não conseguiu chegar à nota positiva. É a única exceção nas 22 provas realizadas na 1.ª fase dos exames nacionais pelos alunos do 11.º e 12.º anos, com a média desta disciplina a ficar pelos 98 valores (100 valores equivalem à nota 10). O ano passado tinha chegados aos 11,1. De resto, todas as médias são positivas, com destaque para a subida em todos os exames de Matemática, disciplina que tradicionalmente apresentada médias mais baixas. Os alunos do 12.º ano conseguiram subir a média geral em 6 pontos, passando de 10,9 para 11,5. No 11.º ano, quer a Matemática B quer a Matemática Aplicada às Ciências Sociais, os resultados melhoraram: na primeira a subida foi de 24 pontos, estando agora a média nos 146 valores (era de 122); na segunda, o aumento foi de 8 pontos (de 102 para 110 valores)

No exame de Física e Química do 11.º ano, outra disciplina onde os resultados são tradicionalmente baixos, as médias caíram 6 pontos, de 106 valores para 100, ou seja, ficam na linha de água da nota positiva.

