Fernando Negrão vai estar na Rádio Observador esta sexta-feira

Na semana em que se debateu no Parlamento o estado da nação, a Rádio Observador entrevista o líder parlamentar do PSD na Vichyssoise, o programa que analisa a atualidade política e os bastidores do Parlamento. O deputado vai estar em direto a partir das 13h.

Fernando Negrão deu voz, durante o debate, à ambição do PSD para as legislativas de 06 de outubro: a vitória do partido. O PSD já revelou algumas das medidas do programa eleitoral e a grande aposta está na enorme redução de impostos ao nível do IRS, IRC, e IVA da eletricidade e gás, e a prioridade para o ambiente.

Pode ouvir aqui o programa e a entrevista em direto.

