Fim de semana: depois dos 40 graus, a chuva volta e as temperaturas caem 10 graus

A partir desta sexta-feira as temperaturas vão baixar em todo o território nacional. A chuva vai regressar ao país, com previsão de aguaceiros em toda a região norte no Sábado.

Depois de uma semana em que os termómetros atingiram os 40 graus em algumas regiões do país, esta sexta-feira os valores já são mais baixos, podendo mesmo ocorrer períodos de chuva nas zonas de Leiria, Santarém e Lisboa.

A queda mais acentuada de temperatura do fim de semana dá-se na região de Lisboa, com os termómetros a descer cerca de 10 graus no sábado. Na capital, os 38 graus registados esta quinta-feira passam para 28 este sábado e domingo. No caso de Setúbal, as máximas vão passar dos 40 para os 31 graus.

Os arquipélagos dos Açores e da Madeira são a exceção, onde não se vão registar oscilações de temperatura — as máximas vão rondar os 25 graus durante todo o fim de semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no sábado, apenas Santarém e Beja vão registar temperaturas acima dos 30 graus. Além da descida de temperatura em todo o país, há previsão de chuva em Viana do Castelo, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Aveiro, Guarda , Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Faro.

O domingo traz boas previsões para a semana seguinte. Não só a chuva vai abrandar em todo o território, como as regiões Centro e Alto Alentejo irão registar uma subida de temperatura que vai permitir atingir os 35 graus em Castelo Branco e os 32 em Santarém, Portalegre e Évora.

