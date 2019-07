Incêndio num iPhone destrói automóvel novo

Apesar da excelente imagem, os iPhone têm algumas limitações, especialmente com a captação e a bateria, em capacidade de tempo de vida. Daí que alguns clientes procurem novas baterias para dar nova alma ao tempo de utilização do telemóvel. E foi esta mesma a opção de uma condutora, habitante do Oklahoma, que decidiu recorrer à Amazon para substituir a bateria “morta” do seu iPhone, por uma nova.

A notícia tornou-se do conhecimento geral a partir do momento em que Jabricia Pratt partilhou a sua história com a Hoklahoma News 4, o canal local de televisão noticiosa. De acordo com o que Pratt contou à TV, o seu iPhone, já equipado com a bateria nova que adquiriu na Amazon, começou por arder e consumir o assento do banco ao lado do condutor.

A condutora esqueceu-se do telemóvel em cima do banco do lado, quando estacionou em frente ao escritório. O iPhone terá começado a arder e o material sintético do assento alimentou o incêndio, não faltando muito para que todo o habitáculo do Jeep Cherokee de 2019, recentemente adquirido, fosse consumido.

Os bombeiros, que chegaram ao local minutos depois e debelaram o incêndio, informaram a condutora que, no meio de toda a tragédia, até teve sorte. Isto porque estava de janela fechada. Segundo os especialistas a combater fogos, caso pelo menos uma das janelas estivesse aberta, o incêndio teria continuado a receber oxigénio para se alimentar, podendo facilmente continuar a consumir o resto do veículo.

No pior cenário, com o aumentar da força do incêndio, o depósito de combustível acabaria por ser afectado, no que resultaria numa enorme explosão. Pratt está agora a batalhar com o vendedor e com a Amazon. O vendedor “facilitou-lhe” ao não lhe atender ou devolver as chamadas, enquanto a Amazon, que promoveu, facturou e entregou a bateria, recusa qualquer responsabilidade num produto que, segundo ela, foi vendido por uma terceira parte.

