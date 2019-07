Luís Cabral é o escolhido para substituir Rosa Cullell à frente da Media Capital

O líder da Media Capital Rádios, Luís Cabral, está a ser apontado pela Prisa para suceder Rosa Cullell na presidência do grupo Media Capital, de acordo com o ECO, que se baseia em fontes próximas do processo.

O jornal sublinha, no entanto que a escolha não é final, e revela que o Conselho de Administração da Prisa ter-se-á reunido esta quinta-feira para votar a substituição de Rosa Cullell no cargo de CEO do grupo de media. O anúncio oficial deverá acontecer ainda esta sexta-feira, ainda segundo o Eco.

Luís Cabral é há uma década presidente executivo da Media Capital Rádios, em que se insere a Rádio Comercial.

Em causa está uma mudança na estratégia na Media Capital, de acordo com a Bloomberg. A agência de notícias avançou no início deste mês que essa alteração poderia implicar a substituição de Rosa Cullell no grupo que detém a TVI.

