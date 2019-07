Pelo menos 7 mortos em ataque a hotel na Somália, dois são jornalistas locais

Um carro bomba explodiu após invadir a entrada do hotel Asasey, no sul da Somália, nesta sexta-feira, deixando pelo menos sete mortos, segundo a BBC. A explosão foi seguida por um atirador que teria dirigido o veículo antes de disparar sobre a porta do estabelecimento. Pode haver ainda atacantes dentro da unidade hoteleira.

No hotel acontecia um encontro de políticos e representantes locais quando o ataque ocorreu. Entre os mortos estão a jornalista televisiva Hodan Naleyeh, oriunda do Canadá e da Somália, que tinha voltado ao país recentemente, e o seu marido, além de um ex-ministro da administração local e um deputado, adianta a cadeia britânica. Naleyeh era uma figura muito conhecida no país. Outro jornalista estará entre as vítimas.

O grupo islâmico Al Shabab assumiu responsabilidade do ataque ao hotel, localizado no porto de Kismayo. Este grupo tinha sido afastado deste região desde 2012, mas continua ativo no centro e sul do país. A capital tem sido um alvo frequente de ataques, apesar da forte presença dos militares da African Union e de tropas somalis treinadas pelos EUA na região.

