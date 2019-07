PJ deteve suspeito de obrigar homem a beber até à morte em Braga

A Polícia Judiciária de Braga deteve uma pessoa suspeita de estar envolvida na morte de um homem de 43 anos, que na passada quarta-feira terá sido forçado a beber vinho com álcool etílico, avança a Lusa. O suspeito é esta sexta-feira presente às autoridades para primeiro interrogatório, de maneira a conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.

Na passada quarta-feira, um homem chamado João Paulo Silva morreu e outros dois, na casa dos 50 anos, tiveram de ser hospitalizados por intoxicação grave com álcool. O incidente aconteceu no centro de Braga, no Campo da Vinha.

A história contada então pelo Jornal de Notícias refere que os três homens conhecidos pelo seu consumo de álcool terão sido abordados por um quarto individuo que lhes terá, segundo comerciantes locais, despejado álcool “pela goela abaixo”. Os bombeiros encontraram o primeiro homem já sem vida e os outros dois inanimados e com ferimentos graves — foram transportados para o Hospital de Braga e, segundo a Lusa, tiveram alta ao fim de algumas horas.

Fonte da proteção civil disse à Lusa que “todos tinham sinais de terem consumido álcool em excesso, mas que a bebida estaria alterada pelo cheiro que se sentia”.

Segundo a edição desta sexta-feira do Jornal de Notícias, o homem detido é suspeito de “ter forçado um alcoólico a beber até à morte”, sendo que terá admitido a sua responsabilidade dos acontecimentos — ainda que a forma como as coisas aconteceram não tenha sido explicada de forma coerente. O certo é que a mistura que os homens beberam revelou-se fatal.

