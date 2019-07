Quatro mortos em despiste na Estrada Nacional 120 em Odemira

Um despiste de um ligeiro de passageiros na Estrada Nacional 120, em Vale Juncal, freguesia de São Teotónio, Odemira, fez esta noite quatro mortos. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e Notícias ao Minuto, e confirmada entretanto pelo Observador junto do CDOS de Beja.

O alerta foi dado pelas 21h13 e as vítimas ainda se encontram a ser desencarceradas. Para o local foram encaminhados oito veículos e 23 operacionais dos Bombeiros de Odemira, de Aljezur, do INEM e da Guarda Nacional Republicana e VMER de Portimão.

O acidente envolveu apenas um carro, onde seguiam as quatro vítimas, que se terá despistado e caído numa ravina. Não houve sobreviventes. As vítimas serão transportadas para o Comando de Medicina Legal e a GNR vai abrir uma investigação para apurar as causas do despiste.

