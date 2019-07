Violência doméstica. GNR deteve homem suspeito de ameaçar a mãe de morte na Batalha

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem suspeito do crime de violência doméstica sobre a sua mãe, a quem ameaçava de morte há vários anos, no concelho da Batalha.

Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria informou que, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, foi detido, na quinta-feira, um homem, de 38 anos, pelo crime de violência doméstica, no concelho de Batalha.

“No âmbito de uma investigação, apurou-se que o suspeito agredia física e psicologicamente a sua mãe, com 67 anos e com limitações físicas, há cerca de 10 anos, ameaçando-a de morte reiteradamente”, refere o comunicado.

No seguimento da investigação, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção, o que resultou na detenção do suspeito, “que tinha por hábito sujeitar a sua mãe a humilhações e tratamentos degradantes, causando-lhe um estado de humilhação e ansiedade, temendo, várias vezes, pela sua própria vida”.

O suspeito, já com antecedentes criminais pelos crimes de ameaça agravada e violência doméstica, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Peniche, no sábado para lhe serem aplicadas as respetivas medidas de coação.

Segundo fonte da GNR, o detido deveria ter sido esta sexta-feira ouvido pelo juiz de instrução, mas devido à greve dos funcionários tal não se concretizou.

