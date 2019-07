33 mil Panamera chamados à oficina. Risco de incêndio

A Porsche concluiu que os modelos da primeira geração do Panamera têm um problema eléctrico que pode transformá-los numa tocha sobre rodas, em condições extremas. E todos sabemos como a temperatura em Portugal pode atingir valores extremamente elevados durante o Verão.

O mercado americano obriga os fabricantes a tornarem público os riscos em que os seus veículos incorrem. Isto por oposição a mercado europeu, onde não só o legislador confia na boa vontade do fabricante, como é muito difícil garantir que os clientes que adquirem veículos usados sejam informados dos problemas que afectam as suas montadas, sendo certo que sejam eles destinados ao mercado americano, árabe ou europeu, todos são produzidos na mesma linha de montagem.

No mercado norte-americano, são 33.206 as unidades que enfrentam risco de incêndio, num total de 42.783 veículos transaccionados, ou seja, a larga maioria (77,6%) dos Panamera vendidos no período em causa.

Os modelos incluídos na chamada às oficinas nos EUA (em relação ao europeu, não recebemos qualquer informação) incluem os Panamera S e 4S produzidos de 2010 a 2016, os Panamera 4 e Turbo fabricados entre 2012 e 2016, os Panamera Turbo S E-Hybrid de 2013 a 2016, entre muitas outras versões, pelo que o melhor mesmo é contactar o seu concessionário nacional para tentar perceber qual é a situação do seu veículo. Se apenas o mercado americano realizou o recall, a realidade é que todos os Panamera saem das fábricas europeias da marca, a maioria delas na Alemanha, o que aponta para os problemas serem transversais.

