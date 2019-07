Da Weasel vão regressar para uma “atuação exclusiva” no NOS Alive no próximo ano

Depois de este ano ter acolhido mais um concerto de regresso dos Ornatos Violeta, o festival NOS Alive prosseguirá na senda de trazer de volta ao ativo antigas bandas marcantes da música portuguesa. Os próximos serão os Da Weasel: a banda de Pacman (Carlão) e Virgul vai regressar aos palcos para um concerto na próxima edição do festival de música do Passeio Marítimo de Algés, anunciou este sábado a organização. A próxima edição vai decorrer de 9 a 11 de julho — e os Da Weasel vão atuar no palco principal no terceiro dia de concertos.

A banda que gravou discos como 3º Capítulo, Iniciação a Uma Vida Banal – O Manual, Podes Fugir Mas Não te Podes Esconder, Re-Definições e Amor, Escárnio e Maldizer terminou em 2010. Em 2020, assinalam-se os dez anos do fim da banda com um regresso inesperado.

Questionado pela Blitz sobre o porquê do regresso, Carlão afirmou: “Foi a altura certa, estávamos todos com saudades de tocar juntos e pronto. Isto é um momento especial para todos nós, estamos todos visivelmente emocionados com este disco. Aconteceu porque tinha de acontecer neste momento, foi a altura certa, estávamos com saudades, falámos todos para fazer um concerto e estamos aí”.

