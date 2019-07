Golfista Ricardo Santos sobe 19 lugares no torneio de Le Vaudreuil

O golfista português Ricardo Santos subiu este sábado 19 posições na prova francesa Le Vaudreuil, do circuito Challenge, e ascendeu ao 31.º lugar, após terminar a terceira volta ao percurso com um total de 212 pancadas, uma abaixo do par.

O único representante luso ainda em prova terminou o percurso de hoje com 69 pancadas, duas abaixo do par do campo, tendo registado quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e dois ‘bogeys’ (uma acima).

Ricardo Santos, que na véspera tinha fechado a segunda ronda no 50.º posto, subiu 19 posições, estando agora integrado num grupo com mais outros oito golfistas, que também contam um ‘shot’ abaixo do par.

O torneio de Le Vaudreuil, que termina no domingo, é liderado pelo inglês Steven Tiley, com um agregado de 201 pancadas, 12 abaixo do par.

