Granizo do tamanho de “bolas de pingue-pongue” provoca estragos em Mogadouro

Uma forte trovoada acompanhada de chuva e granizo provocou danos avultados principalmente na agricultura ao nível das vinhas, olivais e soutos em vários pontos do concelho de Mogadouro, no distrito de Bragança, disse à Lusa fonte dos bombeiros de Mogadouro.

Segundo José Carrasco, comandante dos bombeiros de Mogadouro, os operacionais foram “solicitados para várias ocorrências em vários pontos do concelho”, acrescentando que os maiores prejuízos relatados foram ao nível das culturas agrícolas.

Já o presidente da junta de freguesia de Tó, no norte do concelho de Mogadouro, António Marcos, disse que o granizo que caiu na sua aldeia durante cerca de uma hora provocou danos avultados na agriculta, descrevendo as pedras de granizo como semelhantes a bolas de pingue pongue, o que pode ser comprovado por várias fotos colocadas na conta de Twitter do Meteo Trás-os-Montes.

As bolas de granizo ainda são visíveis em vários pontos da vila, onde decorre o festival Terra Transmontana

