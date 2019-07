Meghan Markle e Kate Middleton assistiram juntas à final feminina de Wimbledon

Depois de vários meios de comunicação terem dado conta de que a relação entre Meghan Markle e Kate Middleton tinha deixado os “tempos cor de rosa” para trás e dado lugar a uma relação mais distante — que envolveu mesmo a mudança dos duques de Sussex do Palácio de Kensington para a Frogmore Cottage, em Windsor –, as duquesas surgem agora em público, juntas, fazendo crer que a relação entre ambas terá melhorado novamente.

Kate e Meghan já tinham marcado presença noutros dias do torneio de Wimbledon, mas sem se cruzarem, o que fez adensar ainda mais a hipótese de estarem afastadas — apesar de terem sido fotografadas juntas há pouco tempo. Depois de serem fotografadas pela primeira vez juntas este ano, em público, num jogo de polo em que ambos os maridos participaram, as duquesas estiveram este sábado a assistir à final feminina de Wimbledon. Foi preciso chegar a julho para ver Meghan e Kate juntas em público, mas a frequência das aparições parecem desmentir o afastamento entre as duas.

Depois de assistirem a outras partidas do torneio, em separado, desta vez sentaram-se lado a lado, também com a companhia da irmã de Kate, Pippa Middleton. As duquesas repetiram assim a presença do ano passado, quando se sentaram também lado a lado a assistir ao torneio.

Na outra visita ao torneio deste ano, para apoiar a amiga Serena Williams, Meghan Markle foi bastante criticada por ter surgido de calças de ganga, num look descontraído. A duquesa esteve numa área reservada e desrespeitou as rígidas regras do evento ao usar as calças de ganga.

As duquesas assistiram à vitória de Simona Halep que conquistou o seu segundo Grand Slam, batendo Serena Williams com duplo 6-2.

Continuar a ler