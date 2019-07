Petroleiro iraniano será libertado se o Reino Unido “tiver garantias” de que não ia para a Síria

O petroleiro iraniano retido pelo Reino Unido perto de Gibraltar, no passado dia 4, por suspeitas de se dirigir para a Síria, será libertado se o Irão der garantias sobre o seu destino, garantiu este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Jeremy Hunt.

Na rede social Twitter, o governante avançou que teve uma “conversa construtiva” com o homólogo iraniano, Mohammad Javad Zarif. “Assegurei-lhe que a nossa preocupação era o destino e não a origem do petroleiro Grace 1, e que o Reino Unido facilitaria a sua libertação se tivermos garantias de que não teria como destino a Síria”, escreveu.

O petroleiro foi detido a 4 de julho por suspeitas de se dirigir para a Síria, o que violaria as sanções da União Europeia contra o regime de Bashar al-Assad. O Irão negou a acusação e apelidou a decisão do Reino Unido como um ato de “pirataria”.

1/2 Just spoke to Iranian Foreign Minister Zarif. Constructive call. I reassured him our concern was destination not origin of the oil on Grace One &that UK would facilitate release if we received guarantees that it would not be going to Syria, following due process in Gib courts

— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) July 13, 2019