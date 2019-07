Tempestade Barry torna-se o primeiro furacão da época no Atlântico antes de chegar ao Louisiana

A tempestade Barry tornou-se o primeiro furacão da época no Atlântico, antes de chegar à costa sul do Louisiana, onde deve provocar graves inundações, devido às chuvas torrenciais e ventos ciclónicos, informou este sábado o Centro Nacional de Furacões norte-americano.

No seu boletim das 11:00 locais de Miami (16:00 em Lisboa), o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos indicou que o Barry é um furacão de categoria 1 na escala Saffir/Simpson, que vai até à categoria 5, com ventos máximos de 75 milhas por hora (120 quilómetros por hora), noticia a agência de notícias espanhola Efe. O alerta já foi lançado na conta de Twitter da agência americana que sublinha que este furacão é uma ameaça séria.

Here are the latest Key Messages on Hurricane #Barry. Latest info is always available at https://t.co/tW4KeGdBFb. Local info can be found at https://t.co/SiZo8ozBbn pic.twitter.com/BYZ5duM819

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 13, 2019