Vampire Weekend vão atuar no Coliseu dos Recreios em novembro

Durante o concerto de esta sexta-feira, 12 de julho, no festival NOS Alive, o vocalista e um dos guitarristas da banda norte-americana Vampire Weekend aludia aos seis anos que estiveram sem atuar em Portugal (não o faziam desde 2013) e garantia que não demorariam tanto a voltar da próxima vez. A garantia foi mesmo levado à letra: o grupo voltará a Portugal em novembro, pelo menos para um concerto no Coliseu dos Recreios.

A informação surgiu nos ecrãs gigantes localizados nas laterais do palco NOS, após o final do concerto, como avançou a Blitz e confirmou o Observador também junto da organização do festival.

Formados em 2016, inicialmente um quarteto e hoje um trio a que se somam nos concertos vários músicos de apoio, os Vampire Weekend têm quatro álbuns editados: Vampire Weekend, o momento inaugural de afirmação de 2008; Contra, editado em 2010; Modern Vampires of the City, revelado em 2013; e por último Father of The Bride, lançado já este ano e pretexto para o retorno da banda a Portugal.

