Terminou mais uma edição do NOS Alive. O festival de música que decorre todos os anos no Passeio Marítimo de Algés recebeu nesta última edição artistas como Ornatos Violeta, The Cure, Jorja Smith, Vampire Weekend, Greta Van Fleet, Johnny Marr, Grace Jones, Bon Iver (que não quis ser fotografado em Algés), The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Idles e Thom Yorke.

Esta é uma fotogaleria com o melhor que se viu no festival: os concertos, a festa na plateia, os momentos mágicos.

