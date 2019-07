Há outro Félix a dar nas vistas (e que já está no City): Portugal inicia Europeu Sub-19 com vitória frente à Itália

Construir uma lista de convocados para a fase final de um Campeonato da Europa Sub-19 pode não ser a tarefa mais fácil nesta altura da temporada, em que grande parte das equipas já começaram os trabalhos e existem sempre possíveis negócios na forja. Por essas e outras razões, Filipe Ramos chegou à Arménia sem alguns nomes que poderiam reforçar as ambições de Portugal, casos de Tiago Dantas, Pedro Álvaro, Nuno Tavares, Úmaro Embaló (Benfica, sendo que o último está lesionado), Rafael Camacho (Sporting), Romário Baró (FC Porto) ou Pedro Neto (Lazio). No entanto, nem por isso deixou de construir um coletivo forte e o resultado apareceu logo no encontro de estreia, com um triunfo por 3-0 frente à Itália.

Depois de um arranque morno e sem grandes oportunidades, Gonçalo Ramos viu o guarda-redes italiano Carnesecchi evitar o primeiro golo do jogo antes de Gonçalo Cardoso, no seguimento de um canto apontado por Vítor Ferreira, inaugurar o marcador. Piccoli, numa das poucas tentativas à baliza de Celton Biai, ainda tentou o empate mas o intervalo chegaria com a vantagem de Portugal por 1-0 e com Fábio Vieira a ameaçar também o segundo golo da equipa nacional.

No segundo tempo, a entrada a todo o vapor da Seleção acabou por render mais dois golos que praticamente decidiram o jogo: primeiro foi Gonçalo Ramos a concluir da melhor forma após assistência de Félix Correia (46′) para o 2-0, depois foi o próprio Félix Correia a aproveitar um pontapé longo do guarda-redes português para aumentar para 3-0 (50′), em dois momentos que colocaram o extremo vendido recentemente pelo Sporting ao Manchester City como um dos destaques do jogo.

Na próxima jornada, a formação de Filipe Ramos irá defrontar a Espanha, que começou também da melhor forma esta fase final após golear a anfitriã Arménia por 4-1 com golos de Orellana, Miranda, Márques e Mallejo.

Em atualização

Continuar a ler