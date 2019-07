Mulher morre ao ser colhida por comboio em Barcelos

Uma mulher, com idade entre os 30 e os 40 anos, morreu este sábado à noite ao ser colhida por um comboio na linha do Minho, mais concretamente em Arcozelo, no concelho de Barcelos, segundo avança o Diário do Minho.

O alerta foi dado pelas 21 horas. Segundo o jornal, a mulher terá atravessado na linha com o telemóvel na mão e auriculares no ouvido. O maquinista terá feito sinais sonoros, mas sem efeito. De acordo com o Jornal de Notícias, a vítima foi colhida numa passagem pedonal. O comboio fazia a ligação Viana do Castelo/Porto.

No local estiveram a PSP de Barcelos, os Bombeiros Voluntários de Barcelos e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital local.

Continuar a ler