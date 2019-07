Os Smashing Pumpkins podem voltar sempre que quiserem

O concerto deste sábado dos Smashing Pumpkins, banda lendária do rock alternativo dos anos 90, não tinha apenas a recordação de tempos idos como ponto de partida. Pela primeira vez em 18 anos, James Iha, Jimmy Chamberlin, Jeff Schroeder e Bill Corgan, membros fundadores da banda nascida em 1989, juntaram-se para lançar um novo álbum. Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/ LP: No Past. No Future saiu em 2018 e reuniu boas críticas. A NME descreveu-o como “uma montra de composição musical que permite respirar e revelar-se a si própria” e, pedindo “o segundo volume”, declarou que “o sonho mantém-se”. A Rolling Stone não foi tão longe, considerando que Shiny and Oh So Bright é “Smashing Pumpkins apenas no nome”. “Essa carrinha de gelados há muito que passou pela bomba de gasolina”, escreveu o jornalista Christopher R. Weingarten.

Quer se goste ou não do novo álbum, a verdade é que quem se deslocou esta sexta-feira ao Passeio Marítimo de Algés não o fez pelos temas recentes; fê-lo pelos temas antigos, como “Today” ou “Bullet with Butterfly Wings”. A verdade é que é muito difícil para um grupo com tantos anos de carreira e álbuns tão aclamados como Siamese Dream (1993) ter vida para além do que construiu com tanto solidez há duas décadas. Sobretudo depois dos vários fins abruptos, mudanças de formação e todos os altos e baixos que marcaram os anos 2000. A carreira dos Smashing Pumpkins foi construída nos anos 90 e por lá ficou, congelada, e não há como fugir a isso.

Nesse campo, a banda liderada por Bill Corgan não parece ter ilusões. O espetáculo deste último dia do NOS Alive podia, e com todo o direito, ter sido baseado nas canções de Shiny and Oh So Bright, mas não foi. O alinhamento escolhido — precisamente igual ao do concerto dado no Mad Cool Festival, em Madrid, há dois dias — foi acima de tudo saudosista. Durante hora e meia, os Smashing Pumpkins percorreram a assim não tão longa discografia e brincaram os fãs com todos aqueles grandes temas que marcaram gerações e gerações de adolescentes desde os anos 90. Essa intenção ficou desde logo clara com o tema escolhido para a abertura do concerto, que arrancou depois da introdução barroca de Handel, “Sarabande”. “Siva”, a segunda música do primeiro álbum da banda, Gish (1991), e o seu primeiro grande sucesso, deixou no ar a promessa de grandes coisas por vir.

Mas ainda foi preciso esperar um bocadinho. “Solaria” e “Knights”, do novo Shiny and Oh So Bright, aqueceram para a onda de hits que se seguiu até ao último minuto do concerto, durante o qual os Smashing Pumpkins mostraram estar em grande forma e longe de sentirem o peso da idade. “Eye”, do mítico Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995), veio a seguir para obrigar Bill Corgan a largar por momentos a guitarra e a passear-se pelo Palco NOS, sozinho e apenas de microfone na mão. “Bullet With Butterfly Wings” lançou uma onda de energia pela multidão — uma das maiores do festival –, que se juntou em frente à banda norte-americana; e “Disarm” fez surgir mil luzes na escuridão. Antes de a banda jogar as últimas grandes cartadas da noite, Corgan voltou a encostar a guitarra para “The Everlasting Glaze” e, surpresa das surpresas, até deu um passinho de dança.

“1979”, “Tonight, Tonight”, “Cherub Rock” e “The Aeroplane Flies High” surgiram na reta final de um concerto também visualmente impressionante, com grande recurso a efeitos de luz e com a presença em palco de três bonecos gigantes, quase demasiado coloridos para pertenceram à banda norte-americana. Nas despedidas, Corgan elogiou os fãs portugueses, “dos melhores que existem”, e prometeu voltar em breve. “Alguns dos melhores concertos que demos foi em Portugal”, declarou o vocalista, admitindo que o espetáculo deste sábado o fez lembrar-se de um outro, há mais de 20 anos. “Fazem-me lembrar 1996, do concerto à chuva na praça de touros [de Cascais]. Lembras-te do concerto na praça de touros?”, perguntou a James Iha antes de começar a tocar os primeiros acordes de “Today”. O tema do Siamese Dream foi o primeiro a ser tocado na estreia da banda no Passeio Marítimo de Algés, em 2007. Nessa noite, não caiu uma trovada mas, quando os Smashing Pumpkins subiram ao palco, a chuva também caía, mas miudinha.

Continuar a ler