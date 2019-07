Portugal vence Suécia no Europeu sub-19 de andebol feminino

A seleção portuguesa de sub-19 feminina terminou este domingo a prestação na primeira fase no Campeonato da Europa de andebol com um triunfo diante da Suécia, por 24-19, na terceira e última jornada da fase de grupos.

Após os desaires frente a Roménia (26-28) e Noruega (27-30), a seleção das ‘quinas’ conseguiu somar o seu primeiro triunfo, muito por culpa de Joana Resende e Beatriz Sousa, que voltaram a estar em destaque com oito golos cada.

Portugal termina como terceiro classificada do grupo D, com dois pontos, atrás da vencedora da ‘poule’ só com vitórias, a Noruega, e da também apurada Roménia, que obteve quatro no segundo posto. A Suécia ficou em quarto e último lugar, com zero.

A seleção portuguesa vai agora disputar uma segunda fase, na qual pode ambicionar, no máximo, ao nono lugar.

Continuar a ler