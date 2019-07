Presidente diz que Irão está pronto a negociar se Estados Unidos levantarem sanções

O presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse este domingo que o país está pronto para negociar com os Estados Unidos se Washington levantar as sanções económicas. Na sua página oficial, o líder iraniano é citado dizendo: “Quando pararem com as sanções e o assédio, estamos prontos para negociar”.

As tensões na região do Golfo intensificaram-se desde que os Estados Unidos se retiraram, em maio de 2018, do acordo nuclear assinado entre o Irão e as grandes potências em 2015 e repuseram também sanções sobre as exportações de petróleo de Teerão, exacerbando uma crise económica que fez afundar a moeda.

A França, o Reino Unido e a Alemanha apelaram a que se ponha travão à escalada de tensões e à retoma do diálogo num comunicado conjunto.

Concluído após anos de esforços diplomáticos, o acordo de Viena de 2015 previa uma limitação do programa nuclear iraniano em troca do levantamento das sanções internacionais contra o país. Os três países manifestaram-se igualmente “profundamente perturbados” com os ataques no Golfo e a “deterioração da segurança na região”.

“Achamos que chegou a hora de agir com responsabilidade e procurar maneiras de impedir a escalada das tensões e retomar o diálogo”, acrescentam. Para a França, o Reino Unido e a Alemanha, “os riscos são tais que é necessário que todas as partes interessadas façam uma pausa e considerem as possíveis consequências de suas ações”.

Além dos europeus, a China e a Rússia mantém-se no acordo relativo ao nuclear.

