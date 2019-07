Suécia. Avião com paraquedistas cai minutos após descolar e faz nove mortos

Nove suecos, todos paraquedistas, morrerem na sequência de um desastre de avião no norte da Suécia, perto da cidade universitária de Umea. O avião, que estava especialmente concebido para transportar paraquedistas, despenhou-se perto de uma pequena ilha no rio local pouco depois de ter levantado voo do aeroporto de Umea.

Um porta-voz das forças policiais suecas confirmou que esta era uma viagem em que todos os passageiros planeavam praticar saltos de paraquedas e relatos recolhidos por jornalistas adiantam que alguns tentaram saltar do avião antes da queda. O pequeno avião com apenas um motor terá mergulhado com a frente para baixo minutos depois de ter descolado, tendo chegado a enviar um sinal de socorro. Um vídeo colocado no Twitter mostra o momento da queda.

Todas as vítimas eram suecas, e uma tinha dupla nacionalidade. A sua identidade não foi revelada, nem se conhecem as causas do acidente. O primeiro-ministro, Stefan Lovfen, adiantou que o Governo está em contacto direto com as autoridades que estão a investigar a queda do avião.

