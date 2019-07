Trump atacou congressistas que vieram “de países com os piores governos”. Quase todas nasceram nos EUA

Donald Trump usou o Twitter para uma série de comentários sobre quatro congressistas que têm várias coisas em comum — são mulheres, democratas, oriundas de minorias raciais e foram críticas da líder da Câmara dos Representantes, a também democrata Nancy Pelosi. Só que Pelosi não gostou deste “apoio” do Presidente americano, acusando-o de comentários xenófobos que pretendem dividir a nação”.

I reject @realDonaldTrump ’s xenophobic comments meant to divide our nation. Rather than attack Members of Congress, he should work with us for humane immigration policy that reflects American values. Stop the raids – #FamiliesBelongTogether !

Nos tweets matinais de domingo, o presidente americano defendeu que as congressistas liberais que têm atacado Pelosi deveriam “regressar e ajudar a corrigir os países totalmente falhados e infestados de crime de onde vieram”.

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how….

Segundo a imprensa americana, os comentários de Trump têm quatro alvos que são mulheres negras ou de pele mais morena. Ayanna Pressley (Estado do Massachusets), Rashida Tlaib (Michigan), Alexandria Ocasio Cortez (Nova Iorque) e Ilhan Omar (Minnesota) e surgem no momento de grande discussão sobre instruções da administração dadas à polícia de imigração para juntar as famílias de migrantes que receberam ordem de deportação dos Estados Unidos.

Logo nas primeiras reações públicas a estes comentários foi realçado que, pelo menos três destas congressistas, nasceram nos Estados Unidos e uma delas, Alexandria Ocasio Cortez, em Nova Iorque, muito perto de onde o próprio Trump terá nascido, tendo origem porto-riquenha.

Apenas Ilhan Omar veio com a família da Somália, para fugir à guerra civil, tendo a nacionalidade americana desde a adolescência.

"came from countries whose governments are a complete and total catastrophe…”

What the h*ll are you talking about?@AOC was born in the Bronx, the same place as your father.

She is an American.

pic.twitter.com/OZrmSq0fZZ

— Ryan Hill (@RyanHillMI) July 14, 2019