Alcochete. Mustafá pede ao juiz que o liberte

(Artigo em atualização)

Ao segundo dia do debate instrutório do caso da invasão à Academia de Alcochete, a palavra é dos advogados. São seis os arguidos cujos advogados vão pedir que não sigam para julgamento, tentando para isso derrubar a tese da acusação do Ministério Público (MP).

Na última sessão a procuradora do MP, Cândida Vilar, juntou mais provas ao processo, que serão consideradas caso haja julgamento, e pediu a revisão das medidas de coação de alguns dos 44 arguidos, de prisão preventiva para domiciliária.

A reboque do seu pedido, a sessão que arrancou esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, e que conta mais uma vez com a presença do ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, começou com o líder da Juve Leo, mais conhecido por Mustafá, a pedir ao juiz que seja liberdade. Pelo menos mais um arguido, Miguel Ferrão, pediu o mesmo.

Já o advogado de Bruno de Carvalho pediu uma cópia das provas entregues pelo MP, ao que o juiz Carlos Delca respondeu que elas estão no processo, que até já houve advogados que foram consultar. Ele fizesse o mesmo, diz o Correio da Manhã.

O advogado Carlos Melo Alves, que na última sessão pediu que as provas recolhidas nos telefones dos arguidos fossem consideradas nulas, voltou a referir não perceber porque é que o juiz de instrução é o mesmo dos primeiros interrogatórios judiciais. Uma tese que já tinha sido levantada pela defesa junto do Tribunal da Relação em forma de pedido de recusa do juiz e que não mereceu qualquer discórdia por parte daquele tribunal superior.

Antes de começarem a falar os advogados dos seis arguidos que não querem ir a julgamento no caso da invasão à Academia de Alcochete.

