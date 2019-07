João Sousa sobe 13 lugares no ‘ranking’ mundial depois de ‘oitavos’ em Wimbledon

O tenista português João Sousa subiu esta segunda-feira 13 posições na classificação mundial ATP, para o 56.º lugar, depois de ter chegado aos oitavos de final do torneio de Wimbledon.

João Sousa, que conseguiu em Wimbledon a sua melhor prestação num Grand Slam, perdeu diante do tenista espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, em três ‘sets’, por 6-2, 6-2 e 6-2.

O ‘ranking’ mundial continua a ser liderado pelo sérvio Novak Djokovic, que venceu no domingo o torneio londrino, diante de Roger Federer, seguido por Rafael Nadal, enquanto o suíço é terceiro e aproximou-se do espanhol, de quem dista 485 pontos.

Os resultados no principal torneio de relva do mundo permitiram também a subida do espanhol Roberto Bautista Agut, que chegou às meias-finais do torneio, derrotado por Djokovic, e progrediu nove lugares na classificação, ocupando o 13.º posto.

Entre os portugueses, Pedro Sousa e João Domingues ‘caíram’ duas posições cada, para os 109.º e 172.ºs lugares, respetivamente, enquanto Gonçalo Oliveira e Gonçalo desceram cinco postos e ocupam o 262.º e o 345.º. Frederico Silva manteve o 296.º lugar.

Em femininos, a liderança continua nas mãos da australiana Ashleigh Barty, apesar da sua eliminação nos oitavos de final do ‘Grand Slam’ britânico, com o trio da frente a manter-se inalterado, com a japonesa e a checa Karolina Pliskova nos lugares imediatos.

A campeã de Wimbledon, a romena Simona Halep, subiu do sétimo para o quarto lugar, e a finalista vencida, a norte-americana Serena Williams, do 10.º para o nono.

A maior ‘queda’ entre as primeiras pertenceu à alemã Angelique Kerber, campeã na Austrália e nos Estados Unidos em 2016, e em Wimbledon em 2018, que desceu oito posições e passou a ser 13.ª na hierarquia mundial, após o desaire na segunda ronda em Wimbledon.

