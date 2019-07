Leon, és tu? Cupra revela novidade em Frankfurt

A Cupra, recém-criada marca no seio do Grupo Seat, vai pouco a pouco compondo a sua oferta de modelos. Depois de se ter estreado com o Ateca, apresentou o Formentor, o seu primeiro modelo projectado de raiz com ares de crossover desportivo e motorização híbrida plug-in. Contudo, até 2021, é suposto que o portefólio da Cupra integre versões do Leon, do Arona e do Tarraco. Daí a curiosidade em torno do teaser que a marca acaba de libertar.

O vídeo, com uma curta duração (15 segundos), coloca em evidência os grupos ópticos, mostra parcialmente os pneus e oferece um vislumbre do perfil, no que parece ser a silhueta de um hatchback compacto.

Como a Seat está já a trabalhar na nova geração do Leon, que chegará aos concessionários ainda antes de poder exibir o emblema Cupra, é altamente provável que seja este o concept que o fabricante de pendor mais desportivo vai exibir no Salão de Frankfurt, em Setembro.

