Olympus instala em Coimbra centro de reparações da Europa, Médio Oriente e África

O parque tecnológico de Coimbra (Coimbra iParque) vai receber o “principal centro de reparações da Olympus na Europa, Médio Oriente e África”, anunciou nesta segunda-feira a Câmara Municipal.

De acordo com nota do município enviada à agência Lusa, esta empresa, “líder na área de equipamentos médicos, soluções científicas e máquinas fotográficas”, planeia “criar um número significativo de novos postos de trabalho em Coimbra durante os próximos cinco anos”.

Na manhã desta segunda-feira, nos Paços do Município de Coimbra, na presença do presidente da autarquia, Manuel Machado (PS), “foi assinada a escritura que vai possibilitar a construção pela Olympus de um novo edifício que irá ser o principal centro de reparações desta área de negócio na Europa, Médio Oriente e África”.

Foi esta manhã assinada a escritura para a aquisição, pela Olympus, de um terreno no iParque com 25.500 metros quadrados para a construção de um edifício que vai permitir estabelecer as bases de uma expansão significativa das capacidades de reparação da empresa na Europa, Médio Oriente e África, tendo Coimbra como sede desta operação”, lê-se na mesma nota.