Portugal. Tesla lidera em Junho, Nissan no semestre

O encerramento do primeiro semestre de 2019 permitiu avaliar quem vende o quê. Não só no sector dos 100% eléctricos, a esmagadora maioria alimentados por bateria, como nos híbridos plug-in, tenham eles o motor principal a gasolina ou a diesel.

Segundo os dados da EV Sales Blog, referentes às vendas portuguesas de veículos eléctricos, em Junho, o mercado nacional fechou com 1.263 veículos electrificados, entre 100% eléctricos (EV) e híbridos plug-in (PHEV), o que equivale a 5% do mercado. Em termos de evolução, comparando este valor com o registado no primeiro trimestre de 2018, houve um crescimento de 75%, tendo falhado o recorde conseguido em Março deste ano (mês em que ocorreu o início das entregas do Model 3 da Tesla) por apenas 20 unidades.

Se tivermos em conta as vendas nos primeiros seis meses de 2019, o crescimento dos EV+PHEV foi de 58% face ao mesmo período do ano anterior e poderia ter sido superior caso os PHEV tivessem acompanhado a procura dos EV, pois se estes viram as vendas aumentar 135%, enquanto os PHEV se ficaram pelos +10%. Isto significa que os EV representam hoje 64% do total de veículos EV+PHEV.

A grande responsável pelo incremento das vendas de veículos electrificados no mercado português é a Tesla, apesar de o Model 3 ter apenas surgido no mercado nacional em Março. Em Junho, a marca norte-americana transaccionou 275 unidades do Model 3, a que juntou mais 92 Model S e 65 Model X, enquanto a Nissan vendeu 175 Leaf – atingindo um melhor resultado em Portugal do que no mercado europeu – e a Renault 145 Zoe, agora que se sabe que a nova geração, com mais autonomia, vai chegar em breve. No acumulado do 1º semestre de 2019, a Nissan lidera com 1.032 Leaf, seguido de 853 Model 3 da Tesla, 547 Renault Zoe, 291 BMW i3, 242 Jaguar I-Pace, 239 Hyundai Kauai EV, 170 Model S, 159 Smart EV, 120 Model X e 59 Ioniq Electric.

Entre os PHEV, a BMW foi quem mais vendeu com o 530e (382 unidades), seguida da Mercedes (E 300e com 369 veículos) e Mitsubishi Outlander (246). De seguida, encontram-se o Mini Countryman (217), BMW 225xe Active Tourer (189), Volvo XC60 (175) e Range Rover Sport (104).

