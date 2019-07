Provas do 9.Âº ano: notas sobem a MatemÃ¡tica e caem a PortuguÃªs

Os resultados das provas finais do 3.º ciclo do ensino básico mostram uma subida da média na disciplina de Matemática — de 47 (numa escala de 100) em 2018 para 55 neste ano letivo. A média das notas sai, assim, dos valores negativos registados no ano passado.

Em sentido contrário, os resultados foram piores a Português, com uma queda de seis pontos percentuais — de 66 para 60, na mesma escala.

Em ambas as disciplinas, a taxa de reprovação desceu — 1 ponto percentual a Português, quatro pontos percentuais a Matemática. No caso do Português, segundo o Ministério da Educação, cerca de 77% dos alunos obteve uma classificação igual ou superior a 50%. Em números absolutos, 21.271 alunos tiveram negativa, num universo de 91.623 provas.

No caso da Matemática, cerca de 60% ficou acima dessa linha de reprovação. No total, as negativas foram 36.903, em 92.471 provas realizadas.

As provas finais do 9.º ano foram feitas em cerca de 1.200 escolas por quase 100 mil alunos, no final de junho.

