Siamesas unidas pela cabeça foram separadas em Londres depois de 50 horas de operações

Duas gémeas siamesas unidas pela cabeça foram separadas com sucesso num hospital em Londres, avançou esta segunda-feira a Sky News. Safa e Marwa Ullah, duas meninas paquistanesas de dois anos, estavam unidas pela parte superior da cabeça e partilhavam parte do cérebro e dos vasos sanguíneos da cabeça. Ao fim de três operações no Hospital Great Ormond Street, que exigiram 50 horas de trabalho a 100 especialistas, as duas tiveram alta e estão agora aos cuidados da mãe, do avô e de um tio.

De acordo com um vídeo do hospital, os médicos começaram por separar os vasos sanguíneos e os cérebros das duas bebés. “Depois disso, uma peça de plástico foi colocada entre os dois cérebros e, internamente, já temos duas crianças independentes”, começam por explicar as imagens. A seguir, os médicos separaram o crânio e a pele da cabeça: “Pomos extensores para esticar a pele e a reestruturação final é feita ao reconstruir o topo da cabeça delas com osso coberto com o excesso de pele”, terminam.

Tudo isto foi planeado através de modelos tridimensionais preparados com recurso a realidade virtual, explica a Sky News. Os médicos juntaram-se a informáticos e designers para fazer uma réplica exata da anatomia das duas bebés, incluindo a estrutura do crânio das meninas, a disposição do cérebro delas e a forma como os vasos sanguíneos se entrelaçavam. Os modelos foram depois impressos em plástico e usados pelos médicos para treinar as cirurgias.

A primeira operação foi feita em outubro do ano passado, quando as gémeas, nascidas de cesariana, tinham 19 meses. Quatro meses depois, em fevereiro de 2019, fez-se a última intervenção. Desde então que as bebés ficaram internadas naquele hospital londrino, mas tiveram alta a 1 de julho e agora moram em Londres com a família materna.

A mãe já reagiu ao sucesso das operações: “Somos gratos ao hospital e ao pessoal e gostaríamos de agradecer-lhes por tudo o que fizeram. Estamos extremamente animados com o futuro”. E os médicos também já falaram sobre o caso: “Foi uma jornada longa e complexa para elas e para a equipa clínica que cuida delas. Do nosso ponto de vista pessoal, foi ótimo conhecer esta família. A fé e determinação deles têm sido muito importantes para superar os desafios que enfrentam. Estamos incrivelmente orgulhosos delas”, disse o neurocirurgião Noor ul Owase.

