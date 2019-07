UHF na Feira Terras do Lince em Penamacor

Os UHF são cabeça de cartaz na Feira Terras do Lince, que decorre do dia 26 a 28, em Penamacor, iniciativa que reúne animação, artesanato e gastronomia regional, anunciou aquela autarquia do distrito de Castelo Branco.

“A Feira Terras do Lince marca o calendário de verão em Penamacor, com uma mostra de produtos regionais dos quais se destacam o mel, o azeite, as azeitonas, os enchidos, os doces e os licores, dando a conhecer o que de melhor se produz no concelho”, lembra o município.

O certame, que também visa contribuir para a dinamização da economia local e afirmar-se como uma oportunidade de os empresários fazerem negócio, conta ainda com música, teatro de rua, animação infantil e as tradicionais tasquinhas.

O programa tem início no dia 26 às 17h00, com uma visita ao espaço, seguindo-se atuações musicais e animação. A noite termina com as atuações dos Deriva – Tributo a Héroes del Silencio, na Praça do ex-quartel, pelas 22h30.

Os UHF atuam no dia 27, às 22h30, e o grupo Ginga – Música Tradicional Portuguesa sobe ao palco no dia seguinte, às 22h00.

Ao longo dos três dias haverá ainda várias atuações de grupos tradicionais e diversas iniciativas, entre as quais o “espelho mágico”, que oferece a possibilidade de realizar fotografias com o tema da feira ou a “Felling TV”, que fará “reportagens” em interação com o público.

No espaço destinado aos mais novos, há ainda uma quinta pedagógica e insufláveis.

