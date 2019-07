Acidente trágico em Itália. Condutor filmava em direto para o Facebook

O carro era conduzido à noite a grande velocidade numa autoestrada da Sicília, quando Fabio perdeu o controlo, segundo a imprensa italiana. O filho Francesco, de 13 anos, morreu no acidente. O irmão, Antonino, de apenas nove anos, está em coma com graves danos cerebrais, que os médicos acreditam serem “irreversíveis”. Os momentos que antecederam o acidente foram filmados pelo próprio condutor, que fazia um direto com o telemóvel para o Facebook.

O despiste ocorreu este sábado na província siciliana de Alcamo, quando a família italiana percorria a A29, que liga Palermo a Trapani. Fabio, um vendedor de frutas de 34 anos, filmava o interior do carro quando perdeu o controlo do BMW ao quilómetro 43, chocando contra os separadores centrais da autoestrada.

No vídeo, sem grande visibilidade, ouve-se o forte barulho do motor e é possível verificar que o condutor olha para a câmara nos instantes finais, antes de a emissão terminar de repente.

O condutor está ainda no hospital, em Palermo, em coma induzido, com traumatismo craniano, hemorragia cerebral e lesões na coluna vertebral, de acordo com o jornal La Reppublica. O homem está rodeado de polícias para protegê-lo da própria família, conta a imprensa italiana.

A polícia investiga o acidente e aguarda pelos testes de alcoolemia feitos ao condutor.

